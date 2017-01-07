Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Dün Fikret Orman'ın 'Kısmetse alırız' dediği Kamerunlu golcü için Antalyaspor cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuyu satmama kararı aldıklarını söyledi.
(Yeni Şafak)
Dün Fikret Orman'ın 'Kısmetse alırız' dediği Kamerunlu golcü için Antalyaspor cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuyu satmama kararı aldıklarını söyledi.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.