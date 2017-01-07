Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın ilgilendiği Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı.

Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:28
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Dün Fikret Orman'ın 'Kısmetse alırız' dediği Kamerunlu golcü için Antalyaspor cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuyu satmama kararı aldıklarını söyledi.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerBeşiktaşAntalyaAntalyasporKamerunFikret Orman
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