Antalyaspor'dan Casillas açıklaması!

Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Antalyaspor'da kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Casillas transferiyle ilgili olaran beIN SPORTS'a açıklama yaptı.



Casillas'la görüştüklerini belirten Öztürk, tecrübeli kalecinin çok yüksek maaş istediğini belirterek şöyle konuştu.



"Casillas çok yüksek maaş istedi"



Oyuncularla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama Casillas ile iletişimimiz oldu. Eto'o kanalıyla iletişim kurduk. İstenilen rakamlar çok yüksekti. Bizim zaten finansal yapımızda zaten diyorlar, transfer yaptığın isimler büyük olunca çok para veriyorlar algısı oluşuyor ama Casillas'a gerçekten çok para verilirdi. Ne kadar verip ne kadar beklenti olduğuyla alakalıydı. Kalecide yaş konusunun çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum, büyük tecrübe sahibi olabiliyorlar ama burada gördüğümüz bütçemiz ve bütçenin dışına çıkmamak lazım. Çıkıyorsak da bunu hesaplayarak çıkmamız lazım. İlerleyen dönemde bir 10 numara almayı planlıyoruz.