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Antalyaspor'da Salih Uçan bombası

10 numara için flaş isimlerle görüşen, ancak bir türlü sonuca ulaşamayan Antalyaspor’da gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu. kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 10:35
Antalyaspor'da Salih Uçan bombası

Rıza Çalımbay yönetiminde çok başarılı bir sezonu geride bırakan ve kadrosuna kattığı isimlerle çıtayı yükselten Antalyaspor’da 10 numara arayışları sürerken gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu.
 
Roma’dan döndükten sonra da Sarı-Lacivertliler’de bir türlü istediği şansı bulamayan genç orta saha oyuncusuna talip olduğu öğrenilen Antalyaspor kiralık teklifiyle Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.
 
İstanbul ekibinin teknik direktörü Aykut kocaman’ın gözüne giremeyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi görüşmelerin başlayabileceği ifade edildi.
 
Roma’nın ardından Fenerbahçe’de 24 maça çıkan Salih, 1 gol atıp 5 asistlik performans göstermişti.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:35
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