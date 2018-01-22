Antalyaspor'da Eto'o depremi!

Süper Lig'in ekiplerinden Antayaspor'un tecrübeli forveti Samuel Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.



2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti. Antalyaspor'da kaptanlık yapan takımın teknik direktörü olmadığında hocalık yapan Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. (ASpor)