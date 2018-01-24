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Antalyaspor'da Emenike sesleri

Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve forvet takviyesi yapması beklenen Antalyaspor bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'yi gündemine aldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 02:57
Antalyaspor'da Emenike sesleri

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR Forvet hattına takviye yapmak isteyen Antalyaspor sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun forvet takviyesi istemesi üzerine transfer çalışmalarına hız veren Antalyaspor kurmaylarının bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı golcü futbolcu Emenike'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

ETO'O'NUN YERİNE EMENİKE

Eto'o'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor kurmaylarının ara transfer döneminde Türkiye ligini tanıyan ve gol yollarında etkili olan Emenike'yi tekrar Türkiye'ye getireceği öğrenildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda Olimpiyakos'ta kadro dışı kalan ve Yunanistan'da mutsuz olduğunu tekrar Türkiye'ye dönmek istediğini açıklayan Nijeryalı golcü futbolcunun bir an önce Antalya'ya getirilmesini istedi. Emenike'nin Olimpiyakos ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 02:57
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