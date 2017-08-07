Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi

ANTALYASPOR, Beşiktaş maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı beyazlıların yeni transferi Johan Djourou takımla ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlıkları nedeniyle Drole, Menez ve Deniz katılmadı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar kondisyon çalıştı. Eto'o ile Çalımbay antrenmanda kısa süre görüşme yaptı.

Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman küçük sahada maçla sona erdi. Antalyaspor'un yeni transferi Johan Djourou da yeni takımıyla ilk antrenmanı yaptı.