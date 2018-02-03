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Antalyaspor-Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor-Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 22:07
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Antalyaspor-Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

45+2'de sahneye çıkan Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'u devre arasına 1-1'lik eşitlikle götürdü. İkinci yarıda da atak olan taraf Antalyaspor'du. 66'da bir kez daha ağları havalandıran Deniz Kadah skoru 2-1'e getirdi.

90. dakikada son sözü El Kabir söyledi ve Antalyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 21 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 26 puanda kaldı.

Stad: Antalya Stadyumu

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Nazım Sangare, Zeki Yıldırım, Charles Fernando, Maicon Marques (Dk. 85 Doukara), Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Deniz Kadah, Danilo Campos (Dk. 46 El Kabir), Emre Güral (Dk. 75 Hakan Özmert)

Evkur Yenimalatyaspor: Ertaç Özbir, Pereira (Dk. 75 Eren), Doria Macedo, Murat Yıldırım, Khalid Boutaib, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (Dk. 63 Sincere Seth), Aly Cissokho (Dk. 85 Buğra), Issam Cihebake, Aytaç Kara, Sadio Diallo

Goller: Dk. 9 – Dk. 67 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 46 Aytaç Kara (Evkur Yenimalatyaspor), Dk. 90 El Kabir

Sarı Kartlar: Adem Büyük Dk. 35, Murat Yıldırım Dk. 37 (Evkur Yenimalatyaspor), Emre Güral Dk 52, Doukara Dk.88 (Antalyaspor),

Kırmızı Kart: Issam Cihebake Dk. 52 (Evkur Yenimalatyaspor)

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 22:07
  1. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası
  2. Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

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