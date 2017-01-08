Antalyaspor Sandro'yu transfer ediyor

Antalyaspor, İngiltere'de Queen's Park Rangers'da forma giyen Sandro Ranieri ile 2 yıllığına prensipte anlaştı.

Antalyaspor Sandro'yu transfer ediyor
Eklenme: 08 Ocak 2017, 13:22
Bu haber 372 kez okundu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kırmızı beyazlılar, transfer görüşmeleri için Antalya'ya menajeriyle gelen Sandro Ranieri ile prensipte anlaştı. Antalyaspor, yöneticileriyle el sıkışan Sandro, düzenlenecek törende kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Salih Dursun'un ardından Sandro'yla anlaşan Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kanat oyuncusu transferi istiyor.

Antalyaspor'da sezon başı kadroda düşünülmediği için lisans çıkarılmayan futbolculardan Kadir Bekmezci ve İnkoom'un da sözleşmesi feshedildi.

 

 
EtiketlerİngiltereAntalyaAntalyasporBoluBrezilyaTFFÇalRıza ÇalımbayBolusporTottenham
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.