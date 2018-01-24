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Antalyaspor, Samir Nasri'yi gönderiyor

Antalyaspor'da yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Nasri ile sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
Antalyaspor, Samir Nasri'yi gönderiyor

Kırmızı beyazlı kulüp, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Samir Nasri ile yollarını ayıracak. Antalyaspor Yönetim Kurulu'nun dün akşam yaptığı toplantıda, Nasri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı. Yıldız futbolcunun alacaklarına ilişkin menajeriyle pazarlık halinde olan Antalyaspor yönetimi bugün yapılacak son görüşmeyle Nasri'nin sözleşmesini feshedecek.

ETO'O İLE SON GÖRÜŞME

Antalyaspor yönetimi, transfer döneminde adı sıkça farklı takımlarla anılan Eto'o ile dün yapması planlanan görüşmeyi bugün gerçekleştirecek. Yıldız futbolcunun menajerinin de katılacağı toplantıda Eto'o'ya gelen transfer teklifleri masaya yatırılacak. Eto'o'ya takımda kalmasını da teklif edecek Antalyaspor yönetimi, yıldız futbolcunun başka takıma gitmek istemesi halinde kulüpten alacaklarına karşılık olarak transferine onay verilmesi düşünülüyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
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