Antalyaspor, Karabükspor'a puan kaptırmadı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Antalyaspor geliştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. Orta sahadan Celutska’nın ceza sahasına gönderdiği uzun topta, Deniz Kadah topu kafayla Eto’o’ya indirdi. Eto’o’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin’in müdahalesiyle oyun alanına döndü. Danilo’nun havalandırdığı topa gelişine vuran Eto’o, kaleci Ahmet Şahin’in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

11. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlhan Depe’nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

19. dakikada Harun Alpsoy’un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Maicon’un vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kornere tokatladı.

28. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, orta sahada aldığı topu sürerek sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eto’o’nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin’in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

29. dakikada Harun Alpsoy’un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin’de kaldı.

37. dakikada Papp’ın sağ kanattan yerden ortasında, defanstan seken topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Seleznov’un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

42. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç’ın yerden ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Deniz Kadah’ın vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Antalyaspor'un vuruşu ile başladı.

52. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Gheorghe Grozav yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

55. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sakıb Aytaç ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Samuel Eto'o dönerek vuruşunu yaptı ancak bu top savunmadan sekerek penaltı noktasının gerisinde Maicon Marques'un önüne düştü. Maicon Marques bekletmeden çok sert vurdu ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

60. dakikada oyuna yeni giren Yatabare, ilk buluşmasında skora dengeyi getiren isim oldu.

65. dakikada Antalyaspor, Samuel Eto'o ile tekrar öne geçti! Maicon Marques'in havadan uzun pasına hareketlenen Samuel Eto'o savunmada Dany Nounkeu'yu geçerek meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu.

67. dakikada Kardemir Karabükspor'da Ceyhun Gülselam rakibi Deniz Kadah'a tabanla müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

75. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Harun Alpsoy doğrudan kaleyi düşündü ancak bu top doğrudan kaleci Ahmet Şahin'in üzerine gitti.

82. dakikada Gabriel Torje'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İlhan Depe son çizgiye inmeden tekrar Gabriel Torje'yi gördü. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Luis Ibanez ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Valerica Gaman kafa vuruşunu yaptı ancak savunmada Sakıb Aytaç bu topu sol kale direğinin hemen yanından çizgi üzerinden çıkarttı.

88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jeremy Menez ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi.Gelen topa yükselen Ondrej Celustka kafa vuruşunu yaptı ancak bu top doğrudan kaleci Ahmet Şahin'in üzerine gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Harun, Charles, Deniz, Maicon, Danilo, Eto'o

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet, Papp, Gaman, Dany, Ibanez, Ceyhun, Skulason, Torje, Grozav, İlhan, Seleznov