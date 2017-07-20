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Antalyaspor çıldırdı!Şimdi de Arsenal'in yıldızına talip oldular

Yaptığı transferler ile ligin iddialı takımlarından biri haline gelen Antalyaspor'un yeni bir dünya yıldızı ile görüştüğü ortaya çıktı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:30
Antalyaspor çıldırdı!Şimdi de Arsenal'in yıldızına talip oldular

Transfer çalışmalarının sonuna gelen Antalyaspor sağ bek oynayabilen stoper ile 8 numara oynayabilen ofansif ortaya saha oyuncusu arayışına devam ediyor.

10 numara transferi için Antalyaspor’un Sosa ve Ever Banega’nın ardından bir flaş isimle daha görüştüğü ortaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüp şu ana kadar 7 transfer yapmıştı. Bunlar Jeremy Menez, Jean-Armel Drole, Maicon, Aydin Karabulut, Musa Nizam, Salih Dursun ve tecrübeli kaleci Ruud Boffin.

Kırmızı-beyazlı ekip Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jack Wilshere ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Jack Wilshere için İtalya’nın Sampdoria takımının da devrede olduğu belirtildi. Antalyaspor, geçtiğimiz sezonda da Jack Wilshere ile ilgilenmişti.

Jack Wilshere’nin transfertmak değeri ise 18 milyon euro. 25 yaşındaki futbolcu İngiltere milli takımında da forma giyiyor.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:30
  1. Jack Wilshere
  2. antalyaspor
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