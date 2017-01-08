Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor'a konuk olacak. İlk devreyi orta sıralarda bitiren Antalyaspor hazırlık maçını kazanarak moral kazanmanın peşinde. Antalyaspor'da takıma devre arasında katılan tek isim ise Galatasaray'dan kiralanan Salih Dursun oldu. İlk yarıyı liderin 1 puan gerisinde 2. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta henüz yeni olan Matej Mitrovic ve Ryan Babel'in de Antalyaspor hazırlık maçında forma giymeleri bekleniyor.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat 17.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Antrenmana tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.