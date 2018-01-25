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Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: Galatasaray'dan resmi teklif almadık

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Samuel Eto'o için Galatasaray'dan resmi teklif almadıklarını, cazip bir teklif gelmesi halinde buna sıcak bakacaklarını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 19:41
Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: Galatasaray'dan resmi teklif almadık

Antalyaspor'un ünlü oyuncusu Samuel Eto'otransfer dönemlerinde adı en çok geçen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Galatasaray'ın gündemine gelen Samuel Eto'o hakkında Antalyaspor basın sözcüsü Cumhur Arıcıaçıklamalarda bulundu.

Arıcı şunları ifade etti:

"Eto'o'nun menajeri dün Milano'dan geldi. Bir görüşme gerçekleşti. Eto'o ile sözleşmemiz bu yıl sonuna kadar. Sözleşmeyi 1 yıl uzatma talebi geldi ve ekonomik şartlarını açıkladılar. Bizde kendi şartlarımızı söyledik ve menajeri Eto'o ile konuşup bize dönüş yapacak. Eto'u burada kalmak istiyor, Antalya'yı çok seviyor. Burada yaşamaktan mutlu zaten ailesini de getirdi. Bize Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmedi. Bize sadece Celta Vigo ve Brezilya'dan teklif geldi. Eto'o'nun tercihi ilk olarak Antalya'da kalmak. Galatasaray'dan bir teklif gelmedi ama Eto'nun ne istediği önemli ve cazip bir teklif gelmesi durumunda tabii sıcak bakarız."

"ETO'O'NUN ALACAĞI VAR"

"Öncelikli arzumuz Antalyaspor'da kalmasını isteriz. Eto'o ve menajerinin şu an için bizden alacakları var. Bu alacakları karşılığı bir takas yolu üzerinden gidilebilir. Ancak bizim ona ihtiyacımız var. Kadromuzdan oyuncu satmak istemiyoruz. Maicon için Trabzonspor'dan teklif geldi ama olmadı. Sakıb ve Maicon dahil tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 19:41
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