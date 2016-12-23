Antalyaspor Aras'la yolunu ayırdı

Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak 2015'te transfer edilen Ahmet Aras'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2017'de sona ereceğini, oyuncularıyla yapılan görüşme sonunda sözleşmesinin 22 Aralık 2016'da karşılıklı sona erdirildiğini bildirdi. Kırmızı beyazlı takımın sezon başında kadroda düşülmediği için lisans çıkartmadığı Ahmet Aras, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu.
Antalyaspor, geçen hafta da Şahin Aygüneş ve Diarra'nın sözleşmeleri karşılıklı sona erdirmişti.
Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak 2015'te transfer edilen Ahmet Aras'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2017'de sona ereceğini, oyuncularıyla yapılan görüşme sonunda sözleşmesinin 22 Aralık 2016'da karşılıklı sona erdirildiğini bildirdi. Kırmızı beyazlı takımın sezon başında kadroda düşülmediği için lisans çıkartmadığı Ahmet Aras, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu.