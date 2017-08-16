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Antalya’nın Kemer ilçesindeki kazada yaralanan oğluna omuz verdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletli ağır yaralanırken kazayı duyup olay yerine gelen anne yaralı oğluna destek olmaya çalıştı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:38
Antalya’nın Kemer ilçesindeki kazada yaralanan oğluna omuz verdi

 Oğlunun kaza yaptığı duyan anne hemen olay yerine koştu.Edinilen bilgiye göre, Yiğit Emre Gümüştaş (23) idaresindeki 34 LKE 73 plakalı minibüs, turistleri havaalanına götürmek üzere Antalya istikametine giderken, Kemer Karabucak mevkiinde Kemer Belediyesi çalışanı Bayram Demirtaş idaresindeki 07 K  5710 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan Bayram Demirtaş acı içinde kıvranırken, olayı duyan annesi Serpil Demirtaş ve babası Ramazan Demirtaş kaza yerine gelip oğullarına yardımcı olmaya çalıştı.

Kazada ön tekerleği patlayan ve 100 metre uzakta durabilen minibüsün içinde bulunan turistler indirilerek başka bir araçla yollarına devam ederken, araç sürücüsü Gümüştaş polis tarafından gözaltına alındı.  Bayram Demirtaş ise önce Kemer Devlet Hastanesine, daha sonra bulantı şikayeti üzerine beyin kanaması şüphesiyle Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:38
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