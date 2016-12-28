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Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan imam Hasan Tekin, yerli paylaşım sitesi kurdu.

Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
Eklenme: 28 Aralık 2016, 20:18
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www.enfal46.com isimli sitenin, Facebook ve Twitter'a alternatif olacağını söyleyen imam Hasan Tekin, halen kullanımda olan sosyal paylaşım sitelerinin yabancılara hizmet ettiğini ve istihbarat topladığını ileri sürdü.

 

Facebook'tan Yakın Arkadaşlar yeniliği

 

Sitenin isminde Enfal suresinin 46’ncı ayetinden esinlenildiğini dile getiren Tekin, ayetin Türkçe anlamının da sitenin giriş sayfasına konulduğunu ifade etti. Mevcut siteleri Türk ve İslam karşıtı ülkelere istihbarat toplamakla suçlayan Antalyalı imam Hasan Tekin, Müslümanların da bu sitelere dahil olduğunu, ancak şimdi farklı bir alternatifleri bulunduğunu belirtti. Uzun zamandır aklında olan projesini daha önce hayata geçirmek için bir kaç defa teşebbüs ettiğini ancak yazılım konusunda sıkıntı çektiğini söyleyen Tekin, tutmayacağı endişesiyle de bilgisayarcıların bu konuya uzun süre sıcak bakmadıklarından yakındı.

Uzun uğraşlar sonunda yazılımı alıp siteyi faaliyete geçiren ve herkesi siteye üye olmaya davet eden Hasan Tekin, sitenin tamamen yerli ve milli olduğunu ve ülkenin gündemini belirleyeceğini iddia etti. Tekin “Bizim bu sitemiz Allah’ın izniyle birlik beraberliği ve kardeşliği anlatan bir sosyal medya olacak. Bu site büyüyen Türkiye'yi küçültmek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı inanılmaz mücadele verecektir. İslam adına, Türkiye'miz adına insanlarımızı yönlendirecek tek ve ilk site olacaktır” diye konuştu.

 

(Haber7)

 
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Derviş çelikten

Sizi cani gönülden tebrik ediyorum sayın hocam olması gerekeni yaptığınız için Allah yolunuzu açık etsin

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SIRADAN VATANDAŞ

Dine bu kadar yönelik olmasa daha güzel bir site olacakmış fakat abartılmış bu sitede

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Hasan Tekin

Eleştireceğinize siz iyisini yapsaydınız keşke.

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Ömer

Facebook çakması olmuş taklit mağlubiyet psikolojisinin sonucu değil mi sonuçta..

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Bayram sayal

Biraz kolaylastiriniz bı turlu göremedik tes

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Yusuf Erol

Güzel düşünce, zaten uzun zamandır kullandığımız yerli sosyal paylaşım sitesi www.liketurk.com, yayında herkese hoş paylaşımlar

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