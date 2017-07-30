Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

150’ye yakın dükkan zarar gördü

Antalya’da bir çarşıda çıkan yangında 150’ye yakın dükkan zarar gördü.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:26
150’ye yakın dükkan zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Festival Çarşısı’ndaki bir dükkanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde 540 dükkanın bulunduğu çarşıda çıkan yangın, büyüyerek diğer dükkanlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 20’nin üzerinde itfaiye aracı ve çok sayıda polis yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Polis ise çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Dükkan sahiplerinin bazıları iş yerindeki eşyaları yanmaması için dışarıya çıkardı. Yangında dükkanları zarar gören esnaflar sinir krizleri geçirirken, gözü yaşlı esnafları çevredeki vatandaşlar zorla sakinleştirdi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili çevrede yaptığı araştırmada sabotaj ihtimali nedeniyle şüphelendiği 2 kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın dükkanları kullanılamaz hale getirdi.

Yangın sırasında hemen yan taraftaki bir restoranda çalışan Mustafa Kurmalı, “Yangın biz temizlik yaparken buradan hafif dumanlar çıkmaya başladı. Duman yükseldi ve şartelleri kapattık. Bizim dükkana bir şey olmadı ama diğer dükkanlara sıçradı. Elektrik kontağından çıkmış olabilir” dedi.

Yangın ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:26
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı
    1. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
    2. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
    3. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
    5. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
    6. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
    7. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
    8. Yatır sanıyorlar! Ama...
    9. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
    10. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    12. Palet fabrikasında korkutan yangın
    13. 40 hektar ormanlık alan yandı
    14. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
    15. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
    16. Antalya’ya turist akını
    17. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
    18. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
    19. 78 kilo eroin ele geçirildi
    20. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi