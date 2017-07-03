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Antalya'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangın kısmen kontrol altına alındı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:40
Antalya'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Kaş’ın Akkörü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 14.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevk edilen 26 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda orman işçileri alevlerin yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Havanın kararmasıyla havadan söndürme çalışmalarına ara verilen yangında, karadan müdahale için ulaşılamayan önemli bölgelere yol açma çalışması da gerçekleştiriliyor.

Akşam saatlerinde yavaşlayan rüzgar, ekiplerin işini zora sokmuyor. Kısmen kontrol altına alınan yangın için itfaiye ve orman ekipleri bölgedeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Öte yandan yerleşim bölgelerine yakın olan ve vatandaşların evlerini boşalttığı yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:40
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