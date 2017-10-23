Teröristlere ''gerilla'' denilen film için açıklama yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde gösterimi yapılan ilk yarışma filmi 'İnsan Seli'nin yarıda kalmasına yönelik filmin Türkiye'deki haklarına sahip Filmartı şirketi, açıklama yaptı. Filmin uluslararası hak sahibi şirketinin çalıştığı İngiltere'deki Deluxe Technicolor Laboratuvarı'nın festival gösterimi için gösterim şifrelerini defalarca yanlış yolladığı belirtilen açıklamada, son yollanan şifrelerle gösterimin yapıldığını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak, filmin gösterimi devam ederken bir süre sonra kopyasında görüntü ve seste senkron sorunu tespit edilmiştir. Böyle olunca gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra'daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir."

Aksaklığın yurt dışındaki laboratuvardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, maddi ve manevi kayıp için hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

TERÖRİSTLERE ‘GERİLLA’ DENİLMİŞTİ

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin, dün gece gösterimi yapılan ilk yarışma filmi 'İnsan Seli', yarıda kaldı. Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda 'gerilla' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunlar çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.