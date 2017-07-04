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Antalya'daki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Antalya'da eski ATSO meclis başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:05
Antalya'daki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Şubesi'ne yönelik 20 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Dernek yöneticileri ile eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet B'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi, 20 Haziran'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan aralarında eski meclis başkanı İzzet B'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının itirazına rağmen, zanlılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İzzet B'nin, halen yurt dışında bulunduğu öne sürülen FETÖ'nün Antalya'daki finansörlerinden Nevzat A'nın da damadı olduğu bildirildi.

FETÖ soruşturması kapsamında 22 Temmuz 2016'da tutuklanan İzzet B. bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:05
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
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