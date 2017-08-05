Antalya'daki Düden Şelalesi artık 'yapay şelale' oldu

Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi’nin suyu kurudu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de şelale içindeki kaynaktan borularla suyu aşağıdan yukarıya çıkararak devridaimle yapay şelale oluşturdu. Şelale coşkulu olmasa da akmaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, temmuz ayının başından itibaren kurudu. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin suyu, su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı’ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle kesilmişti.

Döşemealtı İlçesi’ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Düden Şelalesi’ne temmuz ayı başından bu yana su verilmiyordu.

Temmuz başında şelalenin girişine “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur” diye bilgilendirme yazısı da asıldı.

Düden Şelalesi’ni işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi, şelaleden su akması için bir sistem kurdu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) teknik çalışma yaptıran Büyükşehir Belediyesi, şelalenin döküldüğü alandaki göletten büyük bir boru aracılığıyla suyu yukarıya pompaladı. Devridaim sayesinde şelaleyi oluşturan üst kısma verilen su yeniden akmaya başladı. Şelale, 20 gün sonra devridaim yapılarak yapay da olsa yeniden akmaya başladı.

Suyun oluşturduğu göletten boruyla çekilen su devridaimle yukarı pompalanarak şelale eski haline getirildi.

TABELA DEĞİŞTİRİLDİ

Şelalenin tekrar oluşması üzerine gişedeki “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur” yazılı tabela yerine “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı azalmıştır” yazıldı.

60 YILDA MARMARA’NIN 2 KATI ALAN KURUDU

Küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Türkiye’de sulak alanlar giderek azalıyor. Doğa Derneği’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de son 60 yılda Marmara Denizi’nin 2 katı büyüklüğüne denk düşen 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu. 120 doğal göl ve göletin de kuruma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu göllerden biri de Tarkan’ın klibiyle dikkat çektiği Burdur Gölü. Burdur Gölü’nde her yıl 3 milyar damacana kadar su eksiliyor.