Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Antalya'daki Düden Şelalesi artık 'yapay şelale' oldu

Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin suyu kuruyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi, şelaleden su akması için bir sistem kurdu

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:24
Antalya'daki Düden Şelalesi artık 'yapay şelale' oldu

Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi’nin suyu kurudu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de şelale içindeki kaynaktan borularla suyu aşağıdan yukarıya çıkararak devridaimle yapay şelale oluşturdu. Şelale coşkulu olmasa da akmaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, temmuz ayının başından itibaren kurudu. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin suyu, su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı’ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle kesilmişti.

Döşemealtı İlçesi’ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Düden Şelalesi’ne temmuz ayı başından bu yana su verilmiyordu.

Temmuz başında şelalenin girişine “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur” diye bilgilendirme yazısı da asıldı.

Düden Şelalesi’ni işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi, şelaleden su akması için bir sistem kurdu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) teknik çalışma yaptıran Büyükşehir Belediyesi, şelalenin döküldüğü alandaki göletten büyük bir boru aracılığıyla suyu yukarıya pompaladı. Devridaim sayesinde şelaleyi oluşturan üst kısma verilen su yeniden akmaya başladı. Şelale, 20 gün sonra devridaim yapılarak yapay da olsa yeniden akmaya başladı.

Suyun oluşturduğu göletten boruyla çekilen su devridaimle yukarı pompalanarak şelale eski haline getirildi.

TABELA DEĞİŞTİRİLDİ

Şelalenin tekrar oluşması üzerine gişedeki “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur” yazılı tabela yerine “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı azalmıştır” yazıldı.

60 YILDA MARMARA’NIN 2 KATI ALAN KURUDU

Küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Türkiye’de sulak alanlar giderek azalıyor. Doğa Derneği’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de son 60 yılda Marmara Denizi’nin 2 katı büyüklüğüne denk düşen 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu. 120 doğal göl ve göletin de kuruma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu göllerden biri de Tarkan’ın klibiyle dikkat çektiği Burdur Gölü. Burdur Gölü’nde her yıl 3 milyar damacana kadar su eksiliyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:24
  1. Düden Şelalesi
  2. yapay şelale
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...