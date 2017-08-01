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Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Antalya-Korkuteli karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:55
Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Korkuteli’ne gelen Osman U. (33) idaresindeki 09 SU 799 plakalı otomobil, 19’uncu kilometrede önünde seyreden Gökhan Ş. (35) idaresindeki 07 E 9525 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde seyir halinde olanBülent Ç.(38) idaresindeki 09 KN 656 plakalı otomobil sürücüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kırarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazada 09 SU 799 plakalı otomobil sürücüsü Osman U., 07 E 9525 plakalı kamyonet sürücüsü Gökhan Ş. (35) ile aynı araçta bulunan Hazar Ş. (18), 09 KN 656 plakalı otomobil sürücüsü Bülent Ç.(38) eşi Gül Ç.(38), çocukları U.B.Ç. (6), B.U.Ç.(1) yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:55
  1. Antalya
  2. Korkuteli
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