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Antalya'da yılın ilk eriğinin tanesi 12,5 lira

Antalya'da çiftçi Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini örtü altında yetiştirdi. Kilosu 500 liradan alıcı bulan eriğin tanesi 12,5 liraya denk geldiğini söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:12
Antalya'da yılın ilk eriğinin tanesi 12,5 lira

Aksu ilçesindeki 2 dönüm serada örtü altı can erik üretimi yapan Cengiz Avcı, Türkiye'de bu yılın ilk eriğini yetiştirdi. 2 dönümlük alanda 280 ağacı bulunan Avcı, 7 yıldır can eriği üretiyor. Geçen yıl 28 Şubat'ta yılın ilk eriğini yetiştiren Avcı, bu yıl iki hafta önce ürün elde etti. Üretici Avcı, bu yıl havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni bir budama şekliyle serada ürün almayı yaklaşık 2 hafta öne çektiklerini söyledi. Birkaç gün sonra hasat yapmaya başlayacaklarını kaydeden Avcı, “Aslında ilk çıkan çiçekler yalancı çiçeklerdir ve bunlardan ürün elde edilmez. Ama çalışmalarımız sayesinde bu yalancı çiçeklerden ürün elde ettik" dedi.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA ERKEN YETİŞTİ

Asıl çiçeklerin yeni açtığını belirten Cengiz Avcı, ağaçta aynı anda meyve ve çiçeğin ender görülebileceğini söyledi. Avcı, “Adeta yediveren bir erik çeşidi oldu. 3 defa hasat yapacağız. Asıl çiçekten gelen hasadı 15 gün sonra yapacağız. Üçüncü kademe hasadı da nisan ayında yapacağız. Türkiye'de şu anda yetiştiren yok. Geçen yıl da rekor bizdeydi" diye konuştu.

MARKETLERDEKİ ÜRÜNLER ARJANTİN'DEN

Avcı, marketlerdeki eriğin Arjantin'den geldiğini ve kilosunun 750 ile 800 lira arasında satıldığını söyledi. Avcı, “Biz rakibimiz olmamasına rağmen fahiş bir fiyat yapmayacağız. Hamileleri düşünerek kilosunu 500 liradan satmayı planlıyoruz. Pahalı diyebilirler ama kocaman serada ilk hasadımızda alacağımız ürün 80 kilogram civarında. Çok masraflı bir üretim aşaması var. Bu nedenle fiyatları böyle tutmak zorundayız" dedi.

HAMİLELERDEN TELEFON

Yalancı çiçekten meyveyi tutturmanın pek mümkün olmadığını anlatan Avcı, daha önce bu yöntemle eriği tutturanı görmediğini söyledi. Geçen yıl hamilelerden fiyatın pahalılığından dolayı çok fazla telefon aldığını kaydeden Avcı, “Erikleri serada değil de dışarda yetiştirdiğimizi düşünüyorlar. Çocuk gibi eriğe baktığımızı bilmiyorlar, gece gündüz onunla ilgileniyoruz ve masrafımız çok fazla. Bu nedenle bu fiyata satıyoruz" diye konuştu.

Cengiz Avcı, elde edecekleri ürünün alıcılarının hazır olduğunu belirterek, "Eriğin tanesi ortalama 25 gram. 1 kiloda yaklaşık 40 erik var. Tanesi 12.5 liraya geliyor. Kiloyla alamayan, taneyle de sipariş verebiliyor" dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:12
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  3. erik

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