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Antalya’da yangında mahsur kalan çocuğu komşuları kurtardı

Antalya’da yangın çıkan evde mahsur kalan 6 yaşındaki Y.B.'yi, komşuları kapıyı kırıp içeri girerek alevlerin arasından çıkardı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:51
Antalya’da yangında mahsur kalan çocuğu komşuları kurtardı

Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi 792 Sokak'ta 4 katlı Fatih Apartmanı’nın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Mustafa ve Meral B. çiftinin yaşadığı daireden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yangına kendi çabalarıyla müdahale eden bina sakinleri, çiftin çocuğu Y.B’nin evde tek başına olduğunu fark etti. Komşuları kapıyı kırarak içeri girip, alevlerin arasından Y.B.'yi alarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Y.B., ambulansla tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Polis olay sırasında evde olmadığı belirtilen çifte telefonla ulaşarak durumu haber verdi. Çocuğun hastaneye götürüldüğünü söyleyen polis, anne ve babayı da hastaneye yönlendirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının, çocuğun çakmakla oynarken oyuncağını tutuşturmasıyla çıktığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:51
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