Antalya’da yakalanan FETÖ’cü eski yarbayın dikkat çeken gizlenme metodları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3026 Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında ikamet eden Özcan Karacan’ı 2 gün önce evinden 1 kilometre mesafedeki başka bir mahallede yolda yürürken gözaltına almıştı. Karacan’ın eşyalı ve aylık 700 TL karşılığında sahte kimlikle kiraladığı 1+1 dairede yaklaşık 4 aydır kaldığı belirlendi. Yanında 13 yaşında kız çocuğu olduğu belirtilen Karacan’ın yanına gidip gelen 40 yaşlarındaki bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

Apartman aidatlarını aksatmamış

Issız bir mahallede ikamet eden ve çevresinde mesleğini soranlara turizm acentasında rehber olarak çalıştığını söyleyen Özcan Karacan’ın yakalanmamak için akrabalarıyla iletişime geçmediği belirlendi. Tanınmamak için kısa olan saçlarını uzatan, kilo veren, top sakal bırakan, kaşlarının arasını incelten, gözlük takan ve zaman zaman şapka kullanan Karacan’ın dikkat çekmemekamacıyla apartman aidatlarını düzenli olarak ödediği ortaya çıktı. Amerikan mutfaklı evde kalan Karacan’ın mutfağında ortada bir masa ve etrafında 4 sandalye ve bazı kitapların olduğu görüldü. Pencerelerinde demir korkulukları ve iki kanepe bulunan evde bir televizyon ve bir de ortada vantilatör olduğu dikkat çekti.

"Şapka takardı, alkol alırdı"

Karacan’ın zaman zaman alışveriş yaptığı marketi işleten Kadriye Saygın, sanığı tanıdığını, marketten alışveriş yaptığını söyledi. Saygın, "Sanığı birkaç kez ben de gördüm. Gıda üzerine alışveriş yaparken alkol almayı da ihmal etmiyordu. Tipi biraz tedirgin ediciydi. Kendisini mahallede rehber olarak tanıtıyordu. Hep peşin alışveriş yapardı, veresiye almazdı. Yaklaşık 3-4 aydır görüyorduk. Genelde şapkalı geliyordu. Tip olarak şüphelendirici ama tavırları hareketleri şüphe uyandırmıyordu. Televizyonda görünce hepimi çok kötü hissettik. Tedirgin olduk, kötü hissettik" dedi.

"Sevgilisi vardı"

Aynı apartmanda oturan Kerem Çiçek de Karacan’ın 1 numaralı dairede yaşadığını belirterek, "Biz kendisini fazla görmüyorduk. Sabah ve akşam karşılaştığımızda selamlaşırdık. İsmini ve ne iş yaptığını söylemezdi. Bir tane sevgilisi olduğunu gördük. İlk zamanlarda yanında küçük bir kız vardı. Daha sora o görünmez oldu. Dün işe gittiğimde sabah polisler eve gelmiş ve araştırma yapmışlar. Televizyonda görünceye kadar haberim yoktu. Önceki resmiyle, şimdiki hali çok farklı. Tanıma imkanımız yoktu" ifadelerini kaydetti.

Sanığın tedirgin hallerinin olduğunu dile getiren Çiçek, "Olayı duyunca şok oldum. Ayrıntılı hiç konuşmadım kendisiyle. Merhaba, günaydın, iyi akşamlar, tek konuşmamızdı" diye konuştu.

3 davanın firari sanığıydı

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, darbeye hazırlık toplantılarından, mühimmatların depolanmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast planından, Ankara’daki polis araçlarına dahil en acımasız emirleri verdiği belirlenen eski kurmay yarbay Özcan Karacan, darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundaydı.

Öte yandan Antalya’da ifade işlemleri tamamlanan Karacan, özel bir ekip tarafından uçakla Ankara’ya gönderildi. Sanığın dün sağlık kontrolünden geçirilirken üzerinde bulunan ’İstanbul’ yazılı tişörtünün çıkarıldığı görüldü.