Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün içerisinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Kızılarık, Kepez ilçesi Ahatlı Mahalleri’nde ev, sokak ve araçlarda ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda toplam 798 gram esrar, 595 gram eroin, 87,9 gram bonzai, 1 adet ecstasy hap, 1 hassas terazi ile 20 bin 83 TL, 175 euro ve 41 dolar ele geçirdi.

Operasyonda A. K., Z.G., R.E., B.Ç., G.E., S.A. ve B.Y. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 3’ü kadın 7 şahıs ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.