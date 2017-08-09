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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Antalya’da düzenlenen 5 ayrı operasyonda 798 gram esrar, 595 gram eroin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 3’ü kadın 7 kişi gözaltına aldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün içerisinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Kızılarık, Kepez ilçesi Ahatlı Mahalleri’nde ev, sokak ve araçlarda ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda toplam 798 gram esrar, 595 gram eroin, 87,9 gram bonzai, 1 adet ecstasy hap, 1 hassas terazi ile 20 bin 83 TL, 175 euro ve 41 dolar ele geçirdi.

Operasyonda A. K., Z.G., R.E., B.Ç., G.E., S.A. ve B.Y. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 3’ü kadın 7 şahıs ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:07
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Muratpaşa
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Kepez
  6. Narkotik
  7. Yeşildere
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