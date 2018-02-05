Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Y.U.’ya ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda 87 adet hintkeneviri fidesi, 122 gram esrar maddesi, 25 gr hintkeneviri tohum ve 4 adet hintkeneviri ısıtmakta kullanılan projektör ele geçirildi.

Şüpheli Y.U. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli işlem yapılırken, şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan aranmakta olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli Y.U, Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.