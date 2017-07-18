Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’nın İnal Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda İnal Mahallesi Araplar mevkii mezarlık yanında bulunan ormanlık alanda Y.Ç.’ye (61) ait olduğu tespit edilen 210 kök Hint keneviri, S.Ç.’ye (44) ait tarlada ise 205 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler Y.Ç. ile S.Ç.’yi gözaltına alırken, Hint kenevirleri ziraat teknisyeni gözetiminde imha edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.