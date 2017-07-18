Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 415 kök Hint keneviri ele geçirdi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:43
Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’nın İnal Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda İnal Mahallesi Araplar mevkii mezarlık yanında bulunan ormanlık alanda Y.Ç.’ye (61) ait olduğu tespit edilen 210 kök Hint keneviri, S.Ç.’ye (44) ait tarlada ise 205 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler Y.Ç. ile S.Ç.’yi gözaltına alırken, Hint kenevirleri ziraat teknisyeni gözetiminde imha edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:43
  1. Antalya
  2. Gazipaşa
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD S-400'lü Türkiye'yi neden istemiyor?
    1. ABD S-400'lü Türkiye'yi neden istemiyor?
    2. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    3. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    4. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    5. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    6. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    7. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    8. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    9. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    10. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    11. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    12. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    13. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    14. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    15. 'Seni görevinin başında değil,..
    16. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    17. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    18. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    19. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    20. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!