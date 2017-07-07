Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Aksu’nun Soğucaksu mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipler amirliği görevlileri şüphelenerek durdurdukları Ç.T.U.’nun üst aramasını yaptı. Değişik suçlardan da kaydı bulunduğu belirlenen Ç.T.U.’dan 40 adet ecstacy hap, 22,91 gram esrar maddesi, 2,69 gram kokain maddesi, 10,34 gram mdma maddesi, 0,37 gram lcd maddesi çıktı. Gözaltına alınan Ç.T.U. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.