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Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Aksu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 40 adet ecstacy hap, 22,91 gram esrar maddesi, 2,69 gram kokain maddesi çıktı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:13
Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Aksu’nun Soğucaksu mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipler amirliği görevlileri şüphelenerek durdurdukları Ç.T.U.’nun üst aramasını yaptı. Değişik suçlardan da kaydı bulunduğu belirlenen Ç.T.U.’dan 40 adet ecstacy hap, 22,91 gram esrar maddesi, 2,69 gram kokain maddesi, 10,34 gram mdma maddesi, 0,37 gram lcd maddesi çıktı. Gözaltına alınan Ç.T.U. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
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