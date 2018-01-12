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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Antalya il merkezi ile Serik ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda, 12 kişi gözaltına alındı.

12 Ocak 2018 Cuma 17:09
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Antalya merkez ve Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.T, S.Y, S.K, M.A, M.O, M.K, A.K, İ.T, D.K, N.D.K, ve M.K isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinden ise 2 kilo 123 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek 7 adet tüfek fişeği ve uyuşturucu satışından elde edilen 28 bin 870 lira para ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, Zeytinköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonda M.U. isimli şüphelinin üzerinde satışa hazır halde 9 paket eroin ele geçirdi.

İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:09
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