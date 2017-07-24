Antalya’da “Türkiye Huzurlu Parklar” uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntemle mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde kamu düzenini bozan kişilere yönelik "Türkiye Huzurlu Parklar" adı altında uygulama yapıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, uygulama kapsamında 51 ekip ve 166 personelle 111 parkta denetim yapıldığı ifade edilirken; 580 kişinin sorgulandığı, 44 aracın kontrol edildiği, 2 araç sürücüsüne 190 lira ceza uygulandığı bildirildi. Uygulamada 69 personelle, 179 park ve park içi işletmelerde denetim yapıldığı bildirilirken; bin 69 kişinin sorgulandığı, 71 aracın kontrol edildiği, 1 araca tescilsiz olması nedeniyle 6 bin 760 TL para cezası, 2 kişiye ise açıkta alkol almaktan 227 TL para cezası uygulandığı belirtildi.