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Antalya'da tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da Japon turistleri taşıyan midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:30
Antalya'da tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.

Bazı yaralıların durumu ciddi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:30
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  2. akseki
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  4. Japon turist
  5. tur midibüsü
  6. Anadolu Ajansı

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