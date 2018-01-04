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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manavgat’ta şehirler arası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:58
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

D-400 kara yolunda Alanya-İstanbul seferi yapan ve Antalya istikametine giden Cengiz Kartay idaresindeki 35 PK 579 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü ile Side istikametinden Manavgat istikametine giden Emre Güler'in kullandığı 07 LRG 09 plakalı otomobil Side kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücüsü Emre Güler ile Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan yaralandı. Özel hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayşegül Ketboğa (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan Meltem Gürkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:58
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. trafik kazası
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