Antalya’da termometreler 47’yi gösterdi

Ramazan Bayramı ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede yükseldiği Antalya’da termometreler 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Kentte bazı termometreler 47 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü termometresi ise sıcaklığı 43, nemi yüzde 11, deniz suyu sıcaklığını ise 26 derece olarak gösterdi. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ise Konyaaltı ile Lara sahillerine akın etti. Kimi tatilciler gölgede dinlenirken, kimileri ise başında şapkalar ile denizde kulaç attı. Kentteki kağıt toplayıcısı Suriyeli bir çocuğun süs havuzunda serinlemesi ve ardından arabasını alıp uzaklaşması ilginç görüntüler oluşturdu.Denize giremeyenler ise ağaç gölgelerinde uyumayı tercih etti. Sıcak hava nedeniyle kargaların ağaç gölgesine sığındığı, köpeklerin ise denize girdikleri görüldü.

Aşırı sıcaktan arızalanan bazı termometreler ise 78 dereceyi gösterdi. Antalya’da sıcak havanın hafta başına kadar etkisini devam ettireceği belirtildi.

"Denizde serinliyoruz"

Ankara’dan ailesiyle tatile geldiğini kaydeden Bayram Metin, "Tatil için geldik ama Antalya oldukça sıcak. Ankara en azından akşam serindi. Denizde serinlemeye çalışıyoruz.Son üç gündür oldukça sıcak. Evde akşam da klima çalıştırıyoruz. Antalya’da klimasız yaşamak çok zor" ifadelerine yer verdi.

"Terlemek yazın bir parçası"

Funda Seferoğlu, Antalya’da yaşamasına rağmen bugün havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Sıcak havada ancak sabah ve akşam denize girebiliyoruz. Güneş kremi süremeden ve şapka takmadan denize girmiyoruz. En güzel serinlediğimiz yer deniz. Terlemekte yazın bir parçası diyoruz ve katlanıyoruz" diye konuştu.

"Antalya çok sıcak"

Sıcak havada denize girmeyi tercih eden İpek Tekin, "Denize yüzmeye geldik ama hava çok sıcak. Antalya’da sıcak bugün biraz daha yakıyor. Buna rağmen güneşlenmeyi tercih ediyorum. Arada da duş alıp denize giriyorum. Akşam ise evde klima çalıştırıyoruz" dedi.

Halk sağlığından uyarılar

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir ise artan hava sıcakları karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Sıcaklığının 40 derecelerin üzerine çıkmasının yanında nemin yüksek olmasının daha tehlikeli olduğunu dile getiren Özdemir, "Nem hissedilen sıcaklığı yükseltiyor. Termometrde biz 40 dereceyi gördüğümüz zaman doğrudan sıcak çarpmasına aday oluyoruz. Çocuklar, bebekler ve yaşlılar hemen risk grubuna giriyor. Kronik hastalığı olan kişilerin dikkat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekir. Uzun süre güneş altında doğrudan kalınmaması gerekir. Denize giren ya da dışarı çıkmak zorunda kalanlar saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkat etmeliler. Günde 2.5 litrenin altında sıvı almamamız ve beslenmede yağlı gıdalardan uzak durmalıyız" dedi.

Özdemir, açık ve pamuklu keten kıyafetlere daha ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya özen göstermeliyiz. Güneş altına direk yattığımız zaman cildimiz soyulur, yaralanırız, gölgede de rahatlıkla bronzlaşabiliriz. Bronzlaşırken cildimize zarar vermemeliyiz" dedi.