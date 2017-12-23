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Antalya'da teknesi alabora olan veteriner hekim aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekim, 43 yaşındaki Hüseyin Öz'ü arama çalışmaları, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması nedeniyle havadan yürütülüyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
Antalya'da teknesi alabora olan veteriner hekim aranıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, dün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü.

Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, Öz'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

ARAMALAR HAVADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Dün gece yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemezken, çalışmalara bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine gelen sahil güvenlik arama kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Aramalar helikopter ve özel teçhizatlı uçak tarafından Belek ve Gazipaşa arasında sürdürülüyor. Hüseyin Öz'ün yakınları ve iş arkadaşları Boğaz mevkiinde gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:53
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