Antalya'da şüpheli ölüm: Norveçli kadının cesedine ulaşıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki yerleşik Norveçli kadın, evinde ölü bulundu.20 Ocak 2018 Cumartesi 14:59
20 yıl önce Kestel Mahallesi’nde satın aldığı dairede yalnız yaşayan yerleşik Norveçli Maria Louise Bings’den haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Dün akşam saatlerinde ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri, savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak girdikleri evin salon odasında Bings’in cansız bedeniyle karşılaştı. Bings’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.