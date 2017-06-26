Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!

Alınan bilgiye göre, elinde bıçak bulanan bir kişi, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2553 Sokak'taki bir süpermarkete geldi.

İçeride bulunan kadın kasiyer Zeynep Kenge'yi bıçakla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki yaklaşık 300 lirayı alarak yaya olarak bölgeden ayrıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen eşkali doğrultusunda şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.