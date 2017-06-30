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Antalya’da seyyar satıcılara operasyon

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde seyyar satıcılara yönelik uygulama yapıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 15:52
Antalya’da seyyar satıcılara operasyon

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde bulunan seyyar satıcıların sağlıksız gıdalar sattığı, tavır ve davranışları ile çevrede bulunan turistlere ve vatandaşlara rahatsızlık verdikleri yönündeki şikayetler üzerine uygulama yaptı. Akdeniz Bulvarı üzerinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Timleri ile Konyaaltı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimde midye satışı yapan 6 kişiye toplam 18 bin 558 TL idari para cezası uygulanırken, midyelere el konuldu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:52
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