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Antalya’da sel zarara yol açtı

Antalya’da dün akşam şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara yol açtı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:50
Antalya’da sel zarara yol açtı

Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi’nde dün akşam etkili olan yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, meyve ağaçları sel içinde kaldı. Sel sonrası onlarca dönüm tarım arazisi ile meyve bahçeleri kullanılamaz hale geldi.

Derelerin taşması sonrasında meydana gelen sel baskınları nedeniyle Korkuteli - Tefenni yolu yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kalarak uzun kuyruklar oluşturdu. Korkuteli Belediyesi görevlileri uzun bir uğraştan sonra ana yolu trafiğe açmayı başardı.

DSİ Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel Tazegül, Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürü Hasan Hüseyin Öz ve AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ile birlikte Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesinde taşkın yaşanan bölgeyi ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:50
  1. AK Parti
  2. Antalya
  3. DSİ
  4. Korkuteli
  5. Tefenni
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