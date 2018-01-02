Antalya'da sahte içki operasyonu: 800 litre ele geçirildi

Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’nde sahte içki imalatı yapıldığı istihbaratını alan Jandarma, M.M. isimli bir kişiye ait arakaya baskın yaptı. Baskında 800 litre şarap, 2 adet alkol üretimi için yapılmış özel düzenek, 1 adet imbikleme düzeneği 1 adet 50 litrelik çelik kazan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken malzemelere el konuldu.