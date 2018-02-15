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Antalya’da polisin durduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Manavgat ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
Antalya’da polisin durduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi kavşağında yapılan genel uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 18 gram eroin, 20 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 TL para, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet dipçik, 1 adet parçalara ayrılmış av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği, 72 adet tabanca mermisi, 10 adet fitilli torpil, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.F. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
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  3. otomobil
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  5. uyuşturucu

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