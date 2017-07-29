Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Titreyengöl-Sorgun yolunda meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Dursun Bilge idaresindeki 07 JP 500 plakalı otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince virajı alamayarak kaza yaptı. Refüjde bulunan palmiyeye çarparak kökünden söken otomobil karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sırasında karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi can kaybını önlerken, otomobil sürücüsü Dursun Bilge yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Bilge’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.