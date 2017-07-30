Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Kaza, Side istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Zekeriya Yıldırım’ın kullandığı 07 L 9146 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince virajda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Zekeriya Yıldırım özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.