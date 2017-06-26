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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı.

Duraliler Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait depo yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevleri gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. 

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 2 ekip, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalara bölge sakinleri de bahçe hortumlarıyla destek verdi. 

Ekiplerin kara ve havadan yoğun müdahalesi sonucu yangın, daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarına başladı. 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ilk belirlemelere göre, yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
  1. Antalya
  2. orman yangını
  3. Anadolu Ajansı
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