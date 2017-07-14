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Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!

Antalya'nın Serik İlçesi'nde belediye tarafından 15 Temmuz için astırılan 6 afişi yırtan 3 kişi gözaltına alındı.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:59
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!

Şüphelilerin cep telefonlarında afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e hakaret içeren videolar bulundu.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki billboardlara 15 Temmuz dolayısıyla Serik Belediyesi tarafından astırılan 6 afiş, 3 kişi tarafından yırtıldı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, üzerinde "15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz- Prof. Dr. Ramazan Çalık Serik Belediye Başkanı" yazılı, Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişler parçalandı. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis, afişleri yırttığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Üçü de 25 yaşındaki Y.E., S.E. ve A.C.G. polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Ömer Halisdemir'e hakaret içeren video kayıtları bulundu.


ŞÜPHELİLER ADLİYEDE


Gözaltına alınan ikiz kardeşler Y.E. ve S.E. ile A.C.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Belek'te bir otelde görev yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yırttığı afişlerin yerine ise yenileri asıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 15:59
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