Antalya’da Nisan yağmuru

Kış aylarında 20 derece üstündeki sıcaklık ve yazı anımsatan görüntüleriyle Türkiye’yi kıskandıran Antalya’da, sabah erken saatlerde başlayan yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda yağmur suyu birikintilere yol açarken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Kent merkezinde yayalar ise şemsiyeleri yardımıyla yağmurdan korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanıp yanında şemsiye taşımayan turistler ve vatandaşlar ise, şemsiye satan dükkanlara koşuşturdu. Bazı vatandaşlar yollarda karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşadı. Cadde üzerindeki esnaflar da işyerlerinin önünde herhangi bir su baskınına karşı önlem aldı. Sağanaktan etkilenen sadece insanlar da olmadı, sokak hayvanları da yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.

"Güneşi de, yağmuru da güzel"

Antalya’nın coğrafi konum olarak her mevsimi yaşatan bir şehir olduğunu söyleyen vatandaşlardan Seher Kahraman, “Normal olarak da yağması gerekiyor. Nisan yağmurları sonuçta. Antalya’nın güneşini seviyorum ama yağmuru da güzel. Mevsime göre giyinmek lazım diye düşünüyorum” dedi. Şemsiye satan esnaflardan Erdal Kandemir ise satışların “Satışlar yağmur yağdığı zaman düzeliyor. Geceden başlarsa insanlar hazırlıklı çıkıyor ama sabah başlayınca böyle hazırlıksız oluyor ve satışlarımızda ilerleme oluyor.”diye konuştu.

Öğle saatlerine kadar süren yağış sonrası Antalya’da parçalı bulut bir hava hakim sürdü. Öte yandan, Meteoroloji4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının hafta içi tekrar 20 derecenin üzerine çıkacağı öğrenildi.