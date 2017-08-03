Antalya'da muz almak isterken aracından oluyordu

Manavgat-Akseki karayolunda yol kenarından muz almak isteyen Samet Dal, 01 BVH 20 plakalı otomobili park etti. Eğimli yolda hareket eden otomobil, yolun karşı şeridine geçerek yol kenarında bulunan yağmursuyu tahliye kanalının üzerinde askıda kaldı. Kaza sırasında araçta kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Olanlar karşısında şaşkına dönen araç sürücüsü Samet Dal, eşi ve kızlarıyla birlikte Kumluca’da tatil yaptıktan sonra Adana’ya dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek "Muz almak için yol kenarındaki tezgahın önünde durduk. Eşim ve kızlarımla birlikte el frenini çekip aracımızdan inerek tezgaha geldiğimiz sırada otomobilimizin hareket ettiğini gördüm. Otomobil geri geri giderek yolun karşısına geçti ve görüldüğü gibi kanaletin üzerinde askıda kaldı" dedi.

Samet Dal, eşi ve 2 kızı, olay yerine çağrılan kurtarıcının otomobili çıkarmasının ardından yollarına kaldığı yerden devam etti.