Antalya’da lüks otelde yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.00 sırasında Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Ünal Ahu Aysal Caddesi üzerindeki 400 turistin bulunduğu lüks bir otelin mutfak bölümünde çıktı. Mutfak bölümünden alevlerin yükseldiğini gören otel personeli yangına söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada yoğun duman üst katlara çıktı. Odalarında ve koridorlarda bulunan çoğunluğu Rus ve Türk turistlerin bulunduğu tatilciler büyük panik yaşadı. Kimi turistler balkondan atlamaya çalışırken, kimi ise ip ve çarşaflarla inmek isteseler de otel görevlilerince engellendi. Personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Bornoz ve havlularla balkonda kurtarılmayı beklediler

Bornoz ve havlularla balkona çıkan bazı turistler merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çok sayıda turiste sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Rus uyruklu turistlerin ve çocuklarının büyük korku yaşadıkları görüldü. Dumandan etkilenen 14 turistten 2’si hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri otel girişinde bekleyen tatilcileri tahliye etti. 2 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı ve duman tahliyesini gerçekleştirdi. Bir süre sonra tatilciler otele dönerken, tatili bitenler ise oteli terk etti. Öte yandan otelin mutfak bölümünün büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının ise mutfak bölümünde yağların parlaması nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor. Jandarma ve itfaiyenin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

"Panik oldu"

İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen Mehmet Açıkalın, "Küçük oğlum çok acıktığını söyledi. Ben de çorba almak için mutfağa indim. Bir panik vardı. Yangın mı var? Diye sordum. ‘Evet’ cevabı alınca hemen 4’üncü kata ailemin yanına çıktım. Ama her yer dumandı. Sonra otelin meydanına inip, ‘çocuğumu kurtarın’ diye bağırdım. Sonra görevliler çocuğumu kurtardı. Panikle odalar boşaltıldı" diye konuştu.

"Dumanlar sardı"

İstanbul’dan ailesiyle bir haftalığına tatile gelen ve kendisi de itfaiyeci olan İlker Akkaya ise, "Kahvaltı sırasında bir ses duyduk. Yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Bir şeylerin olduğunu anladım ve panik yapmamaya çalıştım. Ama dumanlar yemekhaneyi sarmaya başladı. Millet de artık panik yapmaya başladı. İnsanlara çıkışları gösterdim. Duman katları sardı. Duman dedektörleri de çalışmıyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Bir otelde yangın siteminin çalışmaması çok acı. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi. Eğer alevler üst katlara çıksaydı iş çok büyük olurdu. 4’üncü kattan atlamaya çalışanlar vardı biz engelledik. Maskesiz çıktım elimden geldiğince yardımcı oldum. Çok şükür kimseye zarar gelmeden ucuz atlattık" dedi.

Hollanda’dan tatile gelen Serdar Uslu da "Saat 08.00’da tüm oteli siyah dumanlar sardı. Balkona çıkıp, atlamaya çalışanlar vardı. Onları görevliler güçlükle durdurdu. Çok büyük panik vardı. Otel doluydu" ifadelerine yer verdi.