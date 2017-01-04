Antalya'da korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.
Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.
Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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