Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da korkutan deprem!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 04:47
Bu haber 2.238 kez okundu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.

Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 
EtiketlerAntalyadepremGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.