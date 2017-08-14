Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Antalya'da köpeği ezen sürücüye 1097 lira ceza

Antalya'da, kullandığı hafif ticari aracı yol kenarındaki köpeklerin üstüne sürerek birinin ölümüne neden olan Erhan Kozan'a 1097 lira idari para cezası kesildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:52
Antalya'da köpeği ezen sürücüye 1097 lira ceza

Kepez İlçesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JH 433 hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor.

Görüntülerin basında yer alması üzerine gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Erhan Kozan, ifade işlerinin ardından serbest bırakıldı.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA MUHALEFETTEN CEZA

Antalya Candost Derneği, 3 çocuk babası Erhan Kozan hakkında idari işlem başlatılıp, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için Antalya Valiliği ile Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şikayette bulundu. Şikayetin ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Erhan Kozan hakkında adli işlem başlatılması için de Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:52
  1. kepez
  2. köpek
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski valinin cep telefonunda 'Adil Öksüz' çıktı!
    1. Eski valinin cep telefonunda 'Adil..
    2. TSK ‘Son dakika’ olarak duyurdu! Savaş..
    3. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Bu..
    4. Sanıklar iyice zıvanadan çıktı… Salon..
    5. 'Karakol basan' başkana soruşturma şoku!
    6. ByLock'tan aranan 24 gazetecinin..
    7. Manisa’da pompalı tüfek ile vurdu,..
    8. Wesley Sneijder'e şok! Soruşturma..
    9. AK Parti Sözcüsü Ünal:Kumpas denince..
    10. Çin K. Kore'den ithalatı durdurdu
    11. Başkent’te zincirleme kaza: 3 kişi..
    12. "Fetullahçı olarak sizde akıl ne gezer"
    13. Adana'da yere kilim serip uyuyan..
    14. AK Parti'den flaş Gül açıklaması
    15. Antalya'da köpeği ezen sürücüye 1097..
    16. Antaya'da bir kişi yerel gazetenin..
    17. Kastamonu Valiliği yasakladı! Buraya 3..
    18. Çin'den Kuzey Kore'ye şok!
    19. İşte hükümetin memura yaptığı zam..
    20. AK Parti 16. Yılını Ankara’da..
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!